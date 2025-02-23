Yaya geçidini kullanan motosiklete otomobil çarptı!

Bursa’da yaya geçidinden geçmek isteyen motosiklete otomobil çarptı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Yaya geçidini kullanan motosiklete otomobil çarptı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:10

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Prof. Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.H., idaresindeki motosikletle araçlara yeşil ışık yanarken yaya geçinden geçmek istedi.

Hızla yola çıkan motosiklet, bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler yaralanan sürücü için 112 ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.

Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.


Etiketler: #yaya geçidi #motosiklet #kaza

İlgili Haberler

Motosikletle ambulansın önünü kesmişlerdi! Kadıköy'deki magandalar için 3 yıla kadar hapis talebi

Motosikletle ambulansın önünü kesmişlerdi! Kadıköy'deki magandalar için 3 yıla kadar hapis talebi
İstanbul'dan sonra bir kentte daha motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul'dan sonra bir kentte daha motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler