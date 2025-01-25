Yayaya yol vermedi: Ceza yememek için 'Namazdan çıktım' savunması yaptı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:26

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:29

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yayalara öncelik tanımayan sürücülere yönelik uygulama düzenlendi.

Uygulamada yayalara yol vermeyen 21 sürücüye toplamda 94 bin 752 TL para cezası uygulandı.

"NAMAZDAN ÇIKTIM" SAVUNMASI

Yayalara yol vermeyen bir sürücü ceza kurtulmak için yaptığı savunma pes dedirtti. Ceza kesilen sürücü, "Şaka mı? Namazdan çıkıp gelmişim ben ya, orada teyzeye yol verdim diyorum size” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

CEZA YEDİ, BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yayalara öncelik tanımayan bir başka sürücüsü ise cezai işlem uygulandığı sırada basın mensuplarına, “Kardeşim ne çekiyorsun hayırdır? Kimsiniz siz” diyerek tepki gösterdi.