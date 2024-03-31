Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde seçmen, istediği belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin başlamasının ardından seçmenler yayın yasağının ne zaman biteceğini merak etti. Peki, oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:52
Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?
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Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için sandık başına gitti. YSK'nin kurallarına göre yayın yasağı nedeniyle ilk sayımların ardından haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. Yurttaşlar yayın yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak? İşte ayrıntılar...

SEÇİM GÜNÜ YAYIN YASAĞI NEDİR?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları 30 Mart gecesinden itibaren başladı. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yayın yasağı oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.


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