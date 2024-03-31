Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?
Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için sandık başına gitti. YSK'nin kurallarına göre oy sayımının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?
Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde seçmen, istediği belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından seçmenler oy sayımının ne zaman başlayacağını merak etti. Peki, oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak? İşte ayrıntılar...
OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
31 Mart 2024 tarihinde yurttaşlar Yerel Seçimler için sandık başına geçti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erecek. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından ise oy sayım işlemi başlayacak.
HANGİ ŞEHİRLERDE OY VERME İŞLEMİ ERKEN BİTECEK?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye genelinde oy verme işlemleri bazı illerde daha erken bitecek.
Alınan karara göre saat 17.00'de oy verme işleminin sona ereceği iller:
Adıyaman
Ağri
Artvin
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Kars
Malatya
Kahramanmaraş
Mardin
Muş
Ordu
Rize
Siirt
Sivas
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Van
Bayburt
Batman
Şırnak
Ardahan
Iğdır
Kilis
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan gelmeden kapattılar!
- Programdan sonra yaşananları anlattı!
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- Onaylanmış en iyi 8 bilim kurgu filmi
- Dev derbide gülen taraf Beşiktaş!
- Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!