Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:39

Güncelleme: 31.03.2024 - 09:39

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde seçmen, istediği belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından seçmenler oy sayımının ne zaman başlayacağını merak etti. Peki, oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak? İşte ayrıntılar...

OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Mart 2024 tarihinde yurttaşlar Yerel Seçimler için sandık başına geçti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erecek. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından ise oy sayım işlemi başlayacak.

HANGİ ŞEHİRLERDE OY VERME İŞLEMİ ERKEN BİTECEK?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye genelinde oy verme işlemleri bazı illerde daha erken bitecek.

Alınan karara göre saat 17.00'de oy verme işleminin sona ereceği iller:

Adıyaman

Ağri

Artvin

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Kars

Malatya

Kahramanmaraş

Mardin

Muş

Ordu

Rize

Siirt

Sivas

Trabzon

Tunceli

Şanlıurfa

Van

Bayburt

Batman

Şırnak

Ardahan

Iğdır

Kilis