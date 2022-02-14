Yayınlara uygulanan yüzde 18 KDV akademik araştırmaları tehlikeye soktu
Elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının, “akademik kurumların koleksiyon geliştirme süreçlerini olumsuz yönde etkilediği” vurgulandı.
Hükümet, gıda fiyatlarındaki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürürken, elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı da üniversite kütüphanelerini zora sokuyor.
Yüzde 18’lik KDV uygulamasının “akademik kurumların koleksiyon geliştirme süreçlerini olumsuz yönde etkilediği” vurgulanırken, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Başkanı Ali Fuat Kartal gönderdiği bilgilendirme mektubunda iktidara, “Bu yıl üniversitelerimiz artan maliyetler karşısında birçok veri tabanı aboneliğini iptal etmek zorunda kaldı. Akademik araştırmalar ciddi anlamda tehlikeye girdi. Basılı kitap ve süreli yayınlarda olduğu gibi elektronik yayınların kütüphanelere alımında ödenen KDV’nin istisna kapsamına alınması gerekmektedir” talebinde bulundu. Üniversite kütüphaneleri ve TÜBİTAK, ULAKBİM gibi akademik kurumlar tarafından alınan elektronik yayınların (e-dergi, e-kitap, vb.) tamamına yakınının yabancı dilde olduğunu vurgulayan Kartal, bu yayınların yurtdışından abonelik veya satın alma yöntemi ile tedarik edilerek, araştırmacı ve öğrencilerin hizmetine sunulduğunu anlattı.
CHP’DEN ‘DEVLET KARŞILASIN’ İSTEĞİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, maliyetlerdeki artış karşısında, yayınevlerinin kitap basımında kullandığı kâğıtların, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sübvanse edilmesi gerektiğini söyledi. Yayıncılığın sadece şirketlerin para kazanmak için piyasaya ürün sürmesi değil, başlı başına kültürel faaliyet olduğuna işaret eden İlgezdi, en büyük tehlikenin ilk kez basılan kitaplarda yaşandığını, 2021 Aralık ayında 20 bin 137 olan ilk basılan kitap sayısının, 2022 Ocak ayında yüzde 54.6 azalarak 9 bin 143’e gerilediğini aktardı.
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