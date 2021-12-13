Hijyenik pedlerden alınan yüzde 18 vergi oranına kadınlar isyan etti

13 Aralık 2021 Pazartesi, 18:13

Biyolojik cinsiyeti kadın olan bireylerde hormonların etkisi ile yaklaşık bir aylık aralarla rahim iç yüzeyinden kan ve diğer materyallerin (vajina yoluyla) atılması sürecidir. Bu süreçte kadınlar hijyenik malzemeler kullanmak mecburiyetinde olurlar.

Türkiye’de hijyenik Ped lüks tüketim kategorisinde değerlendiriliyor ve yüzde KDV alınırken; havyar, pırlanta gibi ürünlerden yüzde 8 vergi alınıyor.

PED BİR TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNÜDÜR

Dünyadaki diğer ülkelerle Türkiye'yi karşılaştıracak olursak, Malezya, Hindistan, Kanada ve İngiltere'de hijyenik pedlerden vergi alınmama; İskoçya'da ise ücretsiz verilmektedir. Türkiye'de ise temel tüketim ürünleri arasında gösterilmeyen hijyenik pedlere, lüks tüketim ürünlerinden alınan oranlarda vergi uygulanmaktadır. İnsan hakları savunucuları ise bu orana karşı çıkmak için çeşitli imza kampanyaları düzenliyorlar.

Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan kadınlar, hijyenik ped için alınan vergi oranının uygun olmadığını ve hijyen olmanın zaruri olduğunu belirttiler.

''PAMUK MU KULLANILACAK?''

Yurttaşlardan biri, verginin hiç alınmaması gerektiğini ve böyle giderse eski yöntemlere başvuracağını söylerken, bir diğer yurttaş işe ''Kızlar ne yapacak, pamuk mu kullanılacak? Bizim gençliğimizde yoktu. Onlara mı dönelim?'' ifadelerini kullandı.

Kamera: İsmail Bayraktar