Yaylada karda mahsur kalan baba-oğul ve sürüsü kurtarıldı
Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle bin 200 koyunuyla mahsur kalan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, büyükşehir belediyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Lapaza Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, yoğun kar yağışı nedeniyle bin 200 koyun ve 7 köpeğiyle mahsur kaldı.
Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ve cep telefonunun çekmediği yaylada zor durumda kalan baba-oğul, telefon sinyali alabilecekleri bir tepeye ulaşarak durumu muhtar Selahattin Büyükkara’ya iletti. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
6 SAATLIK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDILAR
Ekipler, yaklaşık 6 saat süren zorlu yol açma çalışmasının ardından gece yarısı mahsur kalan baba-oğula ulaştı. Bekar ailesi ve küçükbaş hayvan sürüsü güvenli bir bölgeye götürüldü.
Sabri Bekar, kurtarma ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:
"Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi."
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