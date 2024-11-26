Yaylada karda mahsur kalan baba-oğul ve sürüsü kurtarıldı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:56

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:56

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Lapaza Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, yoğun kar yağışı nedeniyle bin 200 koyun ve 7 köpeğiyle mahsur kaldı.





Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ve cep telefonunun çekmediği yaylada zor durumda kalan baba-oğul, telefon sinyali alabilecekleri bir tepeye ulaşarak durumu muhtar Selahattin Büyükkara’ya iletti. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

6 SAATLIK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDILAR



Ekipler, yaklaşık 6 saat süren zorlu yol açma çalışmasının ardından gece yarısı mahsur kalan baba-oğula ulaştı. Bekar ailesi ve küçükbaş hayvan sürüsü güvenli bir bölgeye götürüldü.





Sabri Bekar, kurtarma ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi."