Kar yağışıyla birlikte lastikçilerin yoğunluğu arttı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:30

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:30

1 Aralık’ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu öncesinde, Sakarya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Fiyatlar, araç tipine ve lastiğin ebatlarına göre değişiklik gösteriyor; değişim fiyatları 600 TL ile 1000 TL arasında farklılık gösterirken, yeni lastik alımlarının fiyatı ise 2 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.

Yoğun Talep ve Artan Fiyatlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları erken bir şekilde lastikçilerin kapısını çalmaya yönlendirdi. Kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık’ta başlayacak olması nedeniyle, son dakika yoğunluğu arttı. Lastikçi Yusuf Boz, yeni kış lastiklerinin fiyatlarının 2 bin TL’den başlayıp, kalite ve markaya göre 20 bin TL’ye kadar yükseldiğini belirtti. Ayrıca, mevcut lastiklerin değişim fiyatlarının 600 TL ile 1000 TL arasında değiştiğini ifade etti.

"SON GÜN YOĞUNLUĞU: İŞLER SIKIŞIYOR"

Lastikçilerin yaşadığı yoğunluğun, vatandaşların değişim işlemlerini son güne bırakmalarından kaynaklandığını belirten Yusuf Boz, “Son gün gelenler, işlerimizi oldukça sıkıştırıyor. 10 araçlık sıraya yetişmeye çalışırken, hızımız doğal olarak düşüyor. Kar yağdığı an lastik değiştirme talebi artıyor ve bu da işleri daha karmaşık hale getiriyor. Vatandaşlardan beklentimiz, daha sakin bir zamanda, örneğin 2 gün önceden gelmeleri” dedi.