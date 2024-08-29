Yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:07

Finike'nin Gökçeyaka Yaylası’nda Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Osman Teke'nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi. Teke'nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.