Yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesi Gökçeyaka Yaylası’nda üzerlerinde yıldırım düşen Osman Teke öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:07
Yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Finike'nin Gökçeyaka Yaylası’nda Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Osman Teke'nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi. Teke'nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.


afad haberleri Yıldırım haberleri Antalya haberleri Finike haberleri

İlgili Haberler

Iğdır'da yıldırım düştü: 70 hayvan öldü, bir kişi ağır yaralandı

Iğdır'da yıldırım düştü: 70 hayvan öldü, bir kişi ağır yaralandı
Ağaca yıldırım düştü: Çevresindeki 29 koyun öldü

Ağaca yıldırım düştü: Çevresindeki 29 koyun öldü
Yıldırım düştü... Ağacın altındaki 76 koyun öldü

Yıldırım düştü... Ağacın altındaki 76 koyun öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler