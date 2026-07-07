Yaz tatilinde ebeveyn tükenmişliği yaşanabiliyor: Sürekli etkinlik değil, kaliteli ilişki önemli

Yaz tatili çocuklar için dinlenme ve eğlence anlamına gelirken birçok ebeveyn için artan sorumluluklar nedeniyle zorlu bir döneme dönüşebiliyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların bakımından günlük programlarının planlanmasına, güvenliğinden sosyal aktivitelerine kadar pek çok yük ailelerin omuzlarına biniyor.

Özellikle çalışan ebeveynler için iş ve aile yaşamını dengelemek bu süreçte daha da güçleşirken uzmanlar ebeveyn tükenmişliğinin yaz aylarında daha sık görülebileceğine dikkat çekti.

‘SORUMLULUK ARTIYOR’

Psikolog Ece Başak Karataş, yaz döneminde ebeveynlerin yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da yoğun bir yük altında kaldığını söyledi. Karataş, okul saatlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte bakım, oyun kurma, etkinlik planlama ve çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğunun arttığını belirterek “Yaz tatili birçok ebeveyn için dinlenme değil, tam tersine sorumlulukların arttığı bir dönem. Ebeveyn tükenmişliği bu dönemde sanılandan çok daha yaygın görülür” dedi.

Tükenmişliği artıranın yalnızca günlük sorumluluklar olmadığına dikkat çeken Karataş, ebeveynlerde “Çocuğuma yeterince iyi gelebiliyor muyum?” kaygısının yaz aylarında daha görünür hale geldiğini ifade etti. Karataş, sosyal medyada paylaşılan kusursuz tatil görüntülerinin de aileler üzerinde fark edilmeden baskı oluşturabildiğini söyledi. Bakım yükünün tek bir ebeveynin üzerinde toplanmasının tükenmişliği artırdığını vurgulayan Karataş, kişinin kendi ihtiyaçlarına zaman ayıramamasının hem ebeveynin iyi oluşunu hem de çocuğuyla kurduğu ilişkiyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

“Vermeye devam etmek için önce bir yerde dolmak gerekir” diyen Karataş, ebeveynlerin kendilerine de alan açmasının çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi güçlendireceğini söyledi. Karataş, ebeveynlerin yaşadığı stresin çocuklar tarafından hissedildiğini ancak önemli olanın çocukları tüm olumsuz duygulardan uzak tutmaya çalışmak değil, duygularla sağlıklı şekilde başa çıkılabildiğini göstermek olduğunu aktardı.

‘YÜKÜ ÜSTLENMESİN’

Çocuğun ebeveyninin duygusal yükünü üstlenmemesi gerektiğini belirten Karataş, çocukların güven duygusunu koruyabilmesi için ebeveynlerinin zor zamanlarla baş edebildiğini görmelerinin önemli olduğunu belirtti. Yaz tatilinde çocukların her anını etkinliklerle doldurmanın doğru bir yaklaşım olmadığını da dile getiren Karataş, sıkılmanın çocukların yaratıcılığını geliştiren doğal bir süreç olduğuna dikkat çekti. Karataş, her gün çocuğun yönlendirdiği oyuna zaman ayırmanın, birlikte kitap okumanın ve günlük yaşamın sıradan anlarını paylaşmanın planlanmış birçok etkinlikten daha değerli olabileceğini ifade etti.

Çocukların sosyal gelişiminin yaz aylarında da desteklenmesi gerektiğini belirten Karataş, akran ilişkilerinin, kuzenlerle geçirilen zamanın, park buluşmalarının ve aile içindeki sağlıklı iletişimin çocukların duygusal gelişimine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.