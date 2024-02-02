Yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı yarın toprağa verilecek.
Yazar Alatlı'nın naaşı yarın öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.
Ailesinin taziyeleri kabul ettiği hastaneyi ziyaret edenler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da yer aldı.
Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.
Usta yazar, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı ise 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- O ambulansta uyuşturucunun ne işi vardı
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı