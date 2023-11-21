Yazar, tarihçi Bilal Şimşir yaşamını yitirdi

Emekli diplomat, akademisyen, tarihçi, yazar ve Türk Tarih Kurumu Şeref Üyelerinden Bilâl Niyazi Şimşir, dün 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00
Yazar, tarihçi Bilal Şimşir yaşamını yitirdi
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1933’te doğan Şimşir, 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra bu fakültede diplomasi tarihi kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 

Gazetemizin yazarı ve tarihçi Sinan Meydan, Bilal Şimşir’in uzun yıllar İngiliz arşivlerinde yaptığı araştırmalara dayalı olarak yazdığı eserlerle Türkiye’nin yakın tarihinin, Kurtuluş Savaşı’nın, erken Cumhuriyet döneminin ve Atatürk’ün belgelere dayalı biçimde doğru anlaşılmasına büyük katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Meydan, sözlerine şöyle devam etti: 

“Lozan Günlüğü, Lozan Telgrafları, İngiliz Belgelerinde Atatürk, Doğunun Kahramanı Atatürk, Malta Sürgünleri adlı eserleri birer başyapıttır. Onun araştırmaları sayesinde yakın tarihimizle ilgili çok önemli boşluklar doldurulmuştur. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.”



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