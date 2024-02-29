Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:10

Güncelleme: 29.02.2024 - 13:10

Mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti.

26 yaşında hayata veda eden Can Ilgaz Özdemiroğlu'nun, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Özdemiroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun..."