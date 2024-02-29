Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti

Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz (26) hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:10
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti.

26 yaşında hayata veda eden Can Ilgaz Özdemiroğlu'nun, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Özdemiroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun..."


Yazar haberleri hayatını kaybetti haberleri Can Ilgaz haberleri Vedat Özdemiroğlu haberleri

İlgili Haberler

Yazar Üstün İnanç 87 yaşında hayatını kaybetti

Yazar Üstün İnanç 87 yaşında hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın

Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın
Son Dakika... İstanbul, Tekirdağ ve birçok ilde hissedildi... Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika... İstanbul, Tekirdağ ve birçok ilde hissedildi... Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Prenses Kate kayıplara karıştı!

Prenses Kate kayıplara karıştı!
Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak biliniyor: 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak biliniyor: 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor
Yabani dizisinin kadrosuna dahil olan Gizem Sevim kimdir?

Yabani dizisinin kadrosuna dahil olan Gizem Sevim kimdir?
Erdoğan'dan talimat: Herkes Murat Kurum için çalışacak

Erdoğan'dan talimat: Herkes Murat Kurum için çalışacak
“Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” izleyici ile buluşacak

“Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” izleyici ile buluşacak