Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz (26) hayatını kaybetti.
Mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti.
26 yaşında hayata veda eden Can Ilgaz Özdemiroğlu'nun, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Özdemiroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun..."
Oğlum vefat etti....— Vedat Özdemiroğlu (VÖ) (@vedatozdemiro) February 29, 2024
Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi.
Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun...
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı?
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Fark yüzde 7'nin üzerinde!
- ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
- Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- Fatih Erbakan'dan 'Erdoğan' açıklaması
- Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor