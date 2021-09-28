Yazarımız Deniz Yıldırım’a ödül
2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri açıklandı. Yazılı basın dalında gazetemiz yazarı Deniz Yıldırım, kent gündemine dair yazılarıyla nedeniyle ödüle değer görüldü.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan Mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl altıncısı verilen “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” açıklandı. Ödülleri, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Dünya Mimarlık ve Konut Günü’nde, Ankara Kalesi’nde Erimtan Müzesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.
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