Yazarımız Deniz Yıldırım’a ödül

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan Mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl altıncısı verilen “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” açıklandı. Ödülleri, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Dünya Mimarlık ve Konut Günü’nde, Ankara Kalesi’nde Erimtan Müzesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.