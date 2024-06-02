Yazarımız Erdal Atabek'e Cumhuriyet Gazetesi'nde veda...

Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:15

Güncelleme: 02.06.2024 - 12:43

Gazetemiz yazarı Erdal Atabek, önceki gün Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Atabek için Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün tören düzenlendi. Törene gazetemiz yazarları, emekçileri ve Cumhuriyet Vakfı yöneticileri katıldı. Bunun yanı sıra Eşi Nuriye Atabek, kızı Can Canko, torunu Ege Can Canko törende hazır bulundu. Siyasiler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri de törene katılanlar arasındaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel, Alp Selek; Ercan Karakaş, Süleyman Çelebi ve birçok isim törende yerlerini aldı.

ÖDÜN VERMEZ CUMHURİYETÇİ

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen törende birer konuşma yaptı. Esen konuşmasında Atabek'in Cumhuriyet gazetesi için önemine değinirken onun başta gençler olmak üzere gazetede herkes tarafından ne kadar sevildiğinin altını çizdi.

Alev Coşkun ise Atabek'in mücadelesine değinen bir konuşma yaptı. Onun ödün vermez cumhuriyetçiliğinin altını çizen Coşkun, Atabek'in Nadir Nadi, Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk çizigisinin savunucusu olduğuna değindi. Coşkun, Atabek'in mücadelesinin süreceğini ve Cumhuriyet gazetesinin bu misyonu devam ettireceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Atabek, alkışlarla uğurlandı. Atabek'in cenazesi Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Silivri Çanta Köyü'nde defnedilecek.