Yazarlar, Merdan Yanardağ ile dayanışmak için İzmir'de buluşuyor

Gazeteci Merdan Yanardağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.



Tutuklama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, destek ve dayanışma çağrıları da sürüyor. Yanardağ’ın tutukluluğu sürerken, kendisine ve ailesine destek olmak amacıyla kitap imza etkinliği gerçekleştirilecek.

İZMİR'DE İMZA ETKİNLİĞİ

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Merdan Yanardağ için İzmir’de dayanışma etkinliği düzenleniyor. Yanardağ’ın tutukluluğu sürerken, kendisine ve ailesine destek olmak amacıyla kitap imza etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Merdan Yanardağ'ın kitapları imzalanacak.





MERDAN YANARDAĞ’IN KİTAPLARI İMZALANACAK

Bu kapsamda İzmir’de düzenlenecek etkinlikte, Merdan Yanardağ’ın kitapları imzalanacak. Dayanışma buluşmasına Merdan Yanardağ’ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ ile birlikte BirGün yazarları Zafer Arapkirli, İsmail Arı, Zeynep Altıok Akatlı, edebiyatçı Barış İnce ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi katılacak.

Dayanışma etkinliği, 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de İzmir’de Buca'da yer alan Kozalak Kitap Kafe'de gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında tüm İzmirliler dayanışmaya davet edildi.