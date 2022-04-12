Malatya’da 'çıplak heykel' rahatsızlığı: 75 yıllık eser için bir kez daha harekete geçtiler

12 Nisan 2022 Salı, 15:16

Malatya Kanalboyu Caddesi’nde, Orduevi ile İsmet Paşa (Hürriyet) Parkı arasında bulunan Atatürk anıtındaki ‘çıplak genç’ heykeline karşı dinci çevreler bir kez daha harekete geçti.

1947 yılında heykeltıraşlar Nejat Sirel ve Hakkı Atamulu tarafından yapılan heykelden rahatsız olan bir grup avukat, heykelin kaldırılması için Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurdu.

Ancak heykelin "halkın ahlaki değerlerine zıt" olduğunu öne süren grup, başvurusuna istediği yanıtı alamadı. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başvuru dilekçesine karşılık "Bahse konu Atatürk Anıtı ile ilgili iş ve işlemler Koruma Kurulu izni doğrultusunda yapılabileceğinden Müdürlüğümüz tarafından yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Yazımızın bilgi için başvuru sahibine ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi hususunda gereğini arz ederim" yanıtı verildi.

İLK DEĞİL

Yaklaşık 75 yıllık anıttaki heykelden rahatsız olan kimi çevreler, eserdeki çıplaklığı ortadan kaldırmak için birçok kez formül arayışına gitmişti. 2018 yılında Malatya Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata 'heykele şort giydirilsin' çağrısı yapmıştı.

AKP'nin önceki dönem Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemalin yanına konulan genç heykel beni temsil etmiyor. Malatyalıları da temsil etmiyor. O anadan üryan gencin şu anda biraz daha mahrem hale getirmişler. Bunu yapacak kadar bu ülkenin bu şehrin örf ve adetlerine ananelerine tamamen ters düşen özellikle insanlarımızın değer yargılarını dejenere etmeye matuf bir yapıt olarak görüyorum. Bir an önce kaldırılmasından yanayım" demişti.

Kentte terzilik yapan Mehmet Ali Yaman isimli bir kişi de 'heykele pantolon dikmeye talip' olduğunu söylemişti.

HEYKELİN HİKAYESİ

1945-46 yıllarında Malatya’ya bir İsmet İnönü, bir de Atatürk anıtı yapılması için bağış kampanyası düzenlenmişti. Kampanya kapsamında toplanan 290 bin liranın 160 bin lirası Vilayet Konağının önündeki İnönü heykeline, 130 bin lirası da Atatürk anıtına harcanmıştı. Anıtta yer alan Atatürk, genç atlet ve aralarında bulunan Türk bayrağı; Atatürk’ün en değerli mirası olan milli egemenliği Türk gençlerine emanet ettiğini sembolize ediyor.