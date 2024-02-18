Yazın İstanbul dans edecek

Salon İKSV tarafından 29-30 Haziran’da Bonus Parkorman’da düzenlenecek “+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali”nde yer alacak ilk isimler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:30
Yazın İstanbul dans edecek
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Elektronik dans müziğine kattıkları akustik caz sesleriyle ile dikkat çeken Belçikalı topluluk Stavroz, 29 Haziran Cumartesi günü sahnede olacak.

Ertesi gün ise dünyaca ünlü Avusturalyalı topluluk Parcels ve Fransız psych-punk rock topluluğu La Femme hareketli müzikleriyle Bonus Parkorman’da olacak. 3. kez düzenlenen ve biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ile İKSV gişelerinden edinilebilecek etkinliğin siyah ve beyaz Lale Kart üyeleri için avantajlı dönem biletleri de satışa çıktı.


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