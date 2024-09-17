YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Kasım Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları başladı.

YDS başvuruları başladı
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AA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:06

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular, 25 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.


Etiketler: #ösym #YDS #başvuru

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