Yedi günde 21 kişi boğularak yaşamını yitirdi!

Rekor sıcaklıklar nedeniyle yurttaşlar, deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalışırken boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Türkiye’de bir haftada 21 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00
Yedi günde 21 kişi boğularak yaşamını yitirdi!
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Cumhuriyet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, “Serinlemek için girdikleri güvenli olmayan alanlar çok fazla ölüme neden oluyor. Hepsi yoksulluktan kaynaklı olmasa da birçok kişi özellikle çocuklar yaşadıkları mahallelerde yaz döneminde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ya mevsimlik işlerde çalışıyorlar ya güvenli olmayan alanlarda zaman geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Foggo, “Bu nedenle özellikle kırsalda, çocukların eğlenebilecekleri, aynı zamanda yüzme, spor vb. öğrenebilecekleri yaz etkinliklerine ihtiyaç var” dedi.


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