Yedi işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 16 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor: Dilovası’nda ilk duruşma

Kocaeli Dilovası’nda kozmetik fabrikasında üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 16 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün. Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava, 24-25 Mart tarihlerinde iki gün sürecek. Mahkemenin, “sanık ve müşteki sayısının fazlalığı” gerekçesiyle duruşmayı Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne alması ailelerin tepkisine yol açtı.

Dilovası’na yaklaşık 1.5 saat uzaklıktaki duruşma yerinin erişimi zorlaştırdığını belirten aileler, kamuoyunu davayı takip etmeye çağırdı. Yangının ardından hazırlanan iddianame daha önce eksik soruşturma ve toplanmayan deliller nedeniyle iade edilmiş, eksiklerin giderilmesinin ardından kabul edilerek dosya kovuşturma aşamasına geçmişti.

Dilovası İşçi Katliamı Ailelerinin avukatları adına konuşan Mürsel Ünder, binada yangın merdiveni, acil çıkış, alarm ve otomatik söndürme sistemi bulunmadığını, işyerinin iskân belgesi ve itfaiye uygunluk onayı olmadan faaliyet yürüttüğünü vurguladı. İş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, çalışanların büyük bölümünün sigortasız olduğu ve çocuk işçi çalıştırıldığı belirtildi. Ünder, dosyada kamu görevlilerine yönelik etkin bir soruşturma yürütülmediğine de dikkat çekti.