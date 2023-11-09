Yediği döneri beğenmeyince hesabı ödememişti: O kaymakam sessizliğini bozdu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yediği döneri beğenmeyip hesap ödemeden restorandan ayrılan Kaymakam Hacı Kerim Meral soruşturmanın açılmasının ardından sessizliğini bozdu. Kaymakam Hacı Kerim Meral, “Korumalarımı gönderip hesabı ödeyecektim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:57
Yediği döneri beğenmeyince hesabı ödememişti: O kaymakam sessizliğini bozdu
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Hacı Kerim Meral sessizliğini bozdu.

KORUMALARI GÖNDERİP ÖDEYECEKTİM”

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre; olayın tamamen çarpıtma olduğunu ve birilerinin kendisine kumpas kurduğunu belirten Meral, “Korumalarımı gönderip hesabı ödeyecektim” diye konuştu.


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