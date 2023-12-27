Yediği mantardan zehirlendi: Durumu kritik
Aydın’ın Nazilli ilçesinde mantardan zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, kırdan topladığı mantarlardan yiyen G.Ç. isimli şahıs rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerinde yediği mantardan zehirlendiği tespit edilen G.Ç. Acil Servis’te yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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