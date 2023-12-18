Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi
Mardin'de Gülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden Gülistan Karaboğa'nın eşi, Karaboğa'dan haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4) Mazlum (8) ve Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan'ı baygın halde buldu.
İlk belirlemede, anne ile çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Zehirlenen aile, ambulanslarla hastaneye götürüldü. 5'ü çocuk 6 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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