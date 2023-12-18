Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi

Mardin'de Gülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:08
Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi
Abone Ol google-news

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden Gülistan Karaboğa'nın eşi, Karaboğa'dan haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4) Mazlum (8) ve Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan'ı baygın halde buldu.

İlk belirlemede, anne ile çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Zehirlenen aile, ambulanslarla hastaneye götürüldü. 5'ü çocuk 6 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


mardin soba karbonmonoksit gazı karbonmonoksit

İlgili Haberler

Doğaüstü olayların ardındaki gerçek: Karbonmonoksit

Doğaüstü olayların ardındaki gerçek: Karbonmonoksit
Gaziantep'te feci ölüm: Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Gaziantep'te feci ölüm: Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler