Yedigöller Milli Parkı'nda orman yangını

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahalede bulunuluyor.

AA
03 Kasım 2022 Perşembe, 18:52
Yedigöller Milli Parkı'nda orman yangını
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Yedigöller Milli Parkı, Sarımustan alanındaki kayın, köknar ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 hektar alanda devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.


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