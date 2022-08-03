Yediiklim eğitim yayınları kimin? Yediiklim eğitim yayınlarının sahibi kim?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da Yediiklim yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların pek çoğunun, KPSS'de seçenekler dahi değiştirilmeden aynen sorulduğu iddia edildi. Peki, Yediiklim yayın evi kimin? Yediiklim yayın evi ne zaman kuruldu?

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:26
Yediiklim eğitim yayınları kimin? Yediiklim eğitim yayınlarının sahibi kim?
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Yediiklim yayın evi yayın hayatına 2003 yılında başladı. 2006 yılında eğitim hayatına başlayan Yediiklim Akademi'nin Türkiye'de 82 şubesi var. Yediiklim Akademi, KPSS Öğretmenlik, KPSS Memurluk, KPSS-Müfettişlik Uzmanlık, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı), YDS (Yabancı Dil Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavları)  hazırlık kursları var.

YEDİİKLİM EĞİTİM YAYINLARININ SAHİBİ KİM?

Gazeteci Murat Ağırel Yediiklim’in sahibi Münir Çelik’in ’Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı ‘’ soru kitapçığını basılması, dağıtılması ihalesini aldığını gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ağırel, paylaşımında “KPSS sınavında çıkan sorular daha önce Yediiklim yayıncılık test kitaplarında noktası, virgülü ile yer almış, hatta videoları halen mevcut. Yediiklim’in sahibi Münir Çelik. Bu firma ‘’Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı ‘’ soru kitapçığını basılması, dağıtılması ihalesini almış!” ifadelerini kullandı.

 


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