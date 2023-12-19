Yedikleri mantar zehirledi: Tüm aile hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen 3 kişilik aile, zehirlenerek hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:41
Yedikleri mantar zehirledi: Tüm aile hastanelik oldu
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Olay, İnegöl’ün kırsal Şipali Mahallesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Durdu A.(70) ormandan topladığı mantarları evine getirdi. 

Eşi Sahar A.(34), mantarları yemek yapıp pişirdi. Durdu, eşi Sahar ve 6 yaşındaki çocuğu Necmettin A., yemeği yedi. 

Yemekten dolayı fenalaşan 3 kişilik aile ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa mantar mantar zehirlenmesi

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