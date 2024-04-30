Yeğenine istismarda bulundu: Cezası belli oldu

Ankara'da 13 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yusuf A.'ya (45), eylemi basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verilirken, takdir indirimi yapılmadı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:35
Yeğenine istismarda bulundu: Cezası belli oldu
Abone Ol google-news

2015 yılında meydana gelen olayda Yusuf A., ağabeyi ve yengesi evde bulunmadığı sırada odasında uyuyan yeğenine cinsel istismarda bulundu. Üzerindeki ağırlığı hissedip uyanan ve odadan çıkan çocuk, ailesinin tepkisinden korkarak durumu anlatmadı. 

Çocuğun, yaşadığı olayı 2 yıl sonra rehber öğretmenine anlatmasıyla durumun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf A. hakkında Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanığın eyleminin basit cinsel istismar suçunu oluşturduğuna hükmederek, 6 yıl hapis cezası verdi. 

Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama süresindeki davranışlarını göz önüne alarak, takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. 


Ankara haberleri Yeğen haberleri cinsel istismar haberleri Hapis Cezası haberleri

İlgili Haberler

Her satırı dehşet verici: 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Her satırı dehşet verici: 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Babanın kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası: Başsavcılıktan ‘somut delil yok’ kararı!

Babanın kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası: Başsavcılıktan ‘somut delil yok’ kararı!
Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı

Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’de seçimin faturası kesilmeye başlanacak: ‘Erdoğan bazı isimleri görevden alacak’ iddiası

AKP’de seçimin faturası kesilmeye başlanacak: ‘Erdoğan bazı isimleri görevden alacak’ iddiası
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’
Kapısı açık otobüsten düşen kadın, hayatını kaybetti

Kapısı açık otobüsten düşen kadın, hayatını kaybetti
Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa güne yatay seyirle başladı
‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!

‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Tavuk eti ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Tavuk eti ihracatına sınırlama
‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!

‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!
Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı

Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı