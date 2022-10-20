Yeğenini madenden kurtaran Tayfun Kaya, 'Düzenli bir hayatı olması için madende çalışmaya başladı'

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Bartın Amasra’da 14 Ekim’de meydana gelen maden faciasında 41 işçi yaşamını yitirdi. Madenden çıkarılan İbrahim Çeliktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yararlı beş işçinin tedavisinin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi. İşçilerden dördünün durumu ciddiyetini koruyor.

Maden ocağından yaralı çıkarıldıktan bir süre sonra kalbi duran ve müdahalelerin ardından tekrar hayata dönen 30 yaşındaki Taner Şen’in dayısı Tayfun Kaya, Cumhuriyet’e konuştu. Kendisinin de 13 yıldır aynı madende çalıştığını belirten Kaya, “Taner üç yıldır ocaktaydı. Buraya başlamadan önce askeri personeldi. Düzenli bir hayatı olması için madende çalışmaya başladı” dedi.

Madenden yaralı bir şekilde çıkarılan 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Ayhan Akgül’ün abisi Kenan Akgül ise kardeşinin tedavisinin devam ettiğini söyledi. Abi Akgül, “Solunum cihazına bağlı, vücudunda yanıklar mevcut. Yüzde 50 oranında yanıklar olduğu söyleniyor” dedi.

DİSK’TEN ZİYARET

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hastanede tedavileri süren işçileri ziyaret etti. Çerkezoğlu, sendikalaşmanın önemine dikkat çekerek “Tek bir işçi kardeşimizin çalışırken hayatını kaybetmediği bir çalışma hayatı için mücadele veriyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise madende yaralanan işçilerle ilgili, “Bartın’da beş kişi taburcu oldu. İstanbul’da ise bir hasta servise alındı, bir hasta entübasyondan çıktı, dört hastanın durumu stabil” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: Taner Şen(solda), Ayhan Akgül