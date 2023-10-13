Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 ilde tefecilere operasyon... 13 gözaltı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve Balıkesir’de tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:56
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 ilde tefecilere operasyon... 13 gözaltı!
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