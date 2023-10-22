Diyarbakır'da fast food zinciri şubesine maytap atıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 07:42
Abone Ol google-news

Olay, saat 23.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 1'inci Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta bulunan fast food zincirinin şubesine kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından maytap atıldı.

Olayda yaralanan olmazken polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


İlgili Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı... Sokakta tanımadığı kadına saldırıp, Allah'a ve Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı... Sokakta tanımadığı kadına saldırıp, Allah'a ve Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı
Müşteriler içerideydi... Sivas’ta kafeye silahlı saldırı!

Müşteriler içerideydi... Sivas’ta kafeye silahlı saldırı!
Son dakika... Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Son dakika... Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

En Çok Okunan Haberler