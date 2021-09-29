Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu ve tasarımını değiştirdi
Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, uzun yıllardır kullandığı logosunu ve tasarımını değiştirdi.
Bugün itibarıyla yeni tasarımını duyuran Yemeksepeti, 20 yıldır kullandığı font için daha yumuşak hatları tercih etti.
Yemeksepetiyle özleşen kurye figürünün de silindiği görülüyor. Renk farklılıklarının da görüldüğü sitede font farklıları dikkat çekiyor.
BANABİ UYGULASINDA DA DEĞİŞİKLİK
Yemeksepeti'nin Banabi uygulamasında da değişikliğe gidildi. Parmak figürünün kaldırıldığı onun yerine bir çerçevenin getirildiği görülüyor.
Önceden farklı renklere sahip olan Yemeksepeti ve Banabi'nin artık aynı renk olduğu dikkat çekiyor.
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