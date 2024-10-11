Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ile Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medyada kapıştı: 'Maymunluğun da bir sınırı var...'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:55

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:57

Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO’su Nevzat Aydın ile Martı’nın CEO'su Oğuz Alper Öktem sosyal medyada birbirine girdi.

Öktem’in hakkındaki paylaşıma Aydın'ın karşılık vermesiyle ikili arasında tansiyon yükseldi.

Öktem'in Aydın'ı engellemesi üzerine Aydın "Beni bloklayıp kaçmayı tercih etmiş muhterem emekçi savunucusu. Halbuki daha yeni başlamıştık be Alper. Sana samimi tavsiyem ya politikacı ol - ki çok yakışır - ya da aktör - o konuda bayağı rezaletsin" dedi.

Tartışma Öktem'in yayınladığı videoya yorum yapmasıyla başladı. İlk olarak Öktem, Martı Tag kullanıcılarıyla yaptığı mitinglerin görüntülerinden oluşan bir videoyu "Cehennemden geçiyorsan, yürümeye devam edeceksin" notuyla paylaştı.

Aydın ise bu paylaşımı alıntılayıp "Arkadaşlar aranızda Alper’in yakın arkadaşı veya aile dostu falan varsa bi ‘abi napıyorsun kendine gel’ der misiniz size zahmet. Ben derim de dinlemez sanki" yorumunu yaptı.

OĞUZ ALPER ÖKTEM, AYDIN'IN RAKI ŞİŞESİ TUTTUĞU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Martı CEO'su bu yoruma "Ne yaptığımı hemen söyleyeyim sana. 220 bin emekçi kardeşimin geleceği için canhıraş savaşıyorum. Kelle koltukta, karın tokluğuna paket taşıyan kuryeler sayesinde zengin olup köşeye çekilip para yemiyorum. Sen bunları kafana takma. Masanın başında bekleyen emekçiye söyle, sana bir bardak daha doldursun" yanıtı verip Aydın'ın rakı şişesi tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı.

"MAYMUNLUĞUN VE ROL YAPMANIN DA BİR SINIRI VAR"

Nevzat Aydın da bu paylaşıma "İyice saçmaladın be Alper. Zerre umrunda olsa ‘emekçi’ kardeşlerin keşke. Maymunluğun ve rol yapmanın da bir sınırı var. Şişeyle fotoğrafım çok güzel çıkmış; saklamıştım çok, nerden buldun? Pek köşeme çekilmiş de sayılmam; genç girişimcilere yardımcı oluyorum, zamanında sana da olduğum gibi" cevabını verdi.