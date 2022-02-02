Yemeksepeti kuryeleri İzmir’de kontak kapattı: Sefalet ücretini kabul etmiyoruz
Aldıkları düşük maaş zamlarına karşı eylemler yapan moto kuryeler İzmir’de kontak kapattı. Bornova’da toplanan Yemeksepeti kuryeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesini istediklerini söyleyedi.
Bir süredir aldıkları düşük maaş zamlarına karşı eylemler yapan moto kuryeler İstanbul’un ardından bu kez İzmir’de kontak kapattı. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesini istediklerini söyleyerek “Sefalet ücretini kabul etmiyoruz” dedi ve talepleri yerine getirilene kadar kontak kapatma eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri adına açıklama yapan Fethi Öcal, “Performans adı altında baskıyla karşı karşıyayız. Açıklanan zamlı maaşlarımız eriyor, bahşişlerimize bile göz koyulmuş durumda. Bugün olumsuz hava koşulları sebebiyle değil, işçilerin direnişi sebebiyle hiçbir yere sipariş götürmüyoruz. Bizlerden asgari ücretle çalışmamızı istiyorlar. Türkiye’nin en büyük online yemek siparişi firması olan ve pandemide kazancını üçe beşe katlayan Yemeksepeti’nin bize reva gördüğü sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Sabahtan akşama kadar kira ve fatura için çalışmak istemiyoruz. Siparişe götürdüğümüz ürünleri kendi evimize alamıyoruz. Artan zamlar karşısında maaşımıza yapılan zammın kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Vatandaşları da Yemeksepeti’ni boykot etmeye çağırıyoruz” dedi.
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