Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı
Sivas’a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.
Sivas-Kayseri Karayolu Kovalı Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Aksaray’dan Sivas’a yemin törenine giden ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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