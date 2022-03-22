Yeminli mali müşavirlik sınav takvimi belli oldu... Mali Müşavirlik Sınavı 2022 ne zaman? Mali Müşavirlik Sınavı ücretli mi? Başvuru ücreti ne kadar?
TÜRMOB'un duyurusuna göre, 2022 yılı birinci dönemi Yeminli mali müşavirlik sınavlarına katılacakların 4-25 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapılacak.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacağını bildirdi. TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2022 yılı birinci dönemi YMM sınavlarına katılacakların 4-25 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.
İlk kez sınav başvurusu yapacak adaylarda, 25 Nisan itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ OLACAK
Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.
Sınavlar, 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak.
Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından alınır.)
- Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
- Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi
- TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
- Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
- 1 Adet Biyometrik fotoğraf
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi
- Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)
- Taahhütname,
- Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır.)
- Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösteren belgeler.
BAŞVURU ÜCRETİ
Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 275 lira ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2 bin 750 lira ödemeleri gerekir.
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.
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