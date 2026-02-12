TFF, profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış ve ‘bahis oynadığı tespit edilen’ 510 kişiyi tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Disipline sevk edilen isimler arasında Galatasaray’ın takım doktoru Abdullah Yener İnce de bulunuyor. Peki, Yener İnce kimdir? Galatasaray’ın takım doktoru Yener İnce kaç yaşında, nereli?

YENER İNCE KİMDİR?

6 Eylül 1969 tarihinde Osmaniye'de dünyaya gelen İnce, tıp eğitiminin ardından spor hekimliği ve futbolcu sağlığı üzerine uzmanlaşmıştır. Kariyeri boyunca profesyonel futbol kulüplerinde görev almış, saha içi ve saha dışı sağlık yönetimi konusunda önemli tecrübeler edinmiştir.

Sporcu sağlığı, sakatlık önleme, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri Yener İnce'nin uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Özellikle üst düzey futbolcuların yoğun maç temposuna uygun şekilde hazırlanması, sakatlık sonrası güvenli dönüş planlaması gibi konularda aktif rol üstlenmiştir.

YENER İNCE GALATASARAY'A NE ZAMAN KATILDI?

Yener İnce, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü sağlık ekibine katılmıştır.