Yengesini darbedip eve molotof atan şahıstan pişkin savunma: 'Elim değmiş olabilir'

Adana'da ağabeyini terk eden yengesi Fadime Öztürk'ü (23) darbedip, kadının babasının evine molotofkokteyli atan Mert Yiğit Öztürk (21) tutuklandı. Öztürk, ifadesinde, "Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi.

Yengesini darbedip eve molotof atan şahıstan pişkin savunma: 'Elim değmiş olabilir'
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 10:23

Olay, 9 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre eşi Eren Öztürk'ten (25) bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk, babası Osman G.'nin evine gitti.

Eren Öztürk, telefonda konuştuğu eşinden eve dönmesini istedi ancak Fadime Öztürk teklifi reddetti. Bunun üzerine Eren Öztürk'ün kardeşi Mert Yiğit Öztürk ile arkadaşı M.S. (17) ile yengesinin evine gitti.

Öztürk, tartıştığı yengesini darbedip, evden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar adrese giden Öztürk, molotofkokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp, kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fadime Öztürk tedavisi sonrası taburcu edilirken, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Yiğit Öztürk ile M.S.'yi sokakta yürürken yakaladı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Öztürk, ifadesinde, "Evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Öztürk tutuklandı, M.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Adana #molotof

İlgili Haberler

Eşi şiddet gördüğü için sığınmıştı: Kayınpederinin evini molotofla kundakladı!

Eşi şiddet gördüğü için sığınmıştı: Kayınpederinin evini molotofla kundakladı!
Rusya'da Ortodoks Kilisesi'ne molotof kokteyli saldırısı

Rusya'da Ortodoks Kilisesi'ne molotof kokteyli saldırısı
İsrail Büyükelçiliği önü karıştı: Molotof kokteyl atıldı

İsrail Büyükelçiliği önü karıştı: Molotof kokteyl atıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler