Yayınlanma: 24.08.2023 - 18:07

Güncelleme: 24.08.2023 - 18:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Yeni Ağrı Tutak Kaymakamı Emine Karataş Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Emine Karataş Yıldız'ın önceki görevleri neler?

EMİNE KARATAŞ YILDIZ KİMDİR?

Emine Karataş Yıldız, 1995 Yozgat doğumlu ilk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ ta tamamladı. 2016 Yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Kaymakamımız 2018 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak mesleğe intisap etti. Yozgat Valiliğinde İl Merkez stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Aksaray/Eskil ve Çorum/Laçin ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

4 ay süren Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 25.06.2021 tarihinde İlçemizdeki görevine başladı. 20.8.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kaymakamlık görevine asleten atanmıştır. Kaymakam Emine Karataş Yıldız iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Emine Karataş Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Ağrı Tutak Kaymakamlığı'na atandı.