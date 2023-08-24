Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:51

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi’yle Nevşehir’in ilçelerinde 5 kaymakamın görev yeri değişti. Kaymakam ve vali yardımcılarının bekledikleri Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesinde Nevşehir’de 5 ilçe kaymakamın görev yeri değişirken, kadrosu boş olan bir vali yardımcısı atandı. Peki, Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam kimdir? Hüseyin Çam kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN ÇAM KİMDİR?

1984 Yılında Çorum’un Bayat İlçesinde dünyaya gelen Hüseyin Çam, İlköğretimini Bayat'ta, Orta öğretimini ise Çorum Atatürk Lisesinde tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünü kazandı, buradaki eğitimini 3,5 yılda bitirerek üstün başarı ile mezun oldu.

Kaymakamlık mesleğine 2008 yılında Adıyaman Kaymakam Adayı olarak başladı, 2010-2011 yılları arasında A.B.D.'de University Of Soulth Carolina’da Public Manegemant And Leadership programını bitirerek 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamladı.

Niğde/Ulukışla ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Giresun/Piraziz Kaymakamlığı, Artvin/Murgul Kaymakamlığı, Tunceli/Hozat Kaymakamlığı, Mardin/Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğinin ardından; 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kemer Kaymakamlığına atandı.

2019 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından Yılın Kaymakamı ödülüne; Hozat Kaymakamlığı döneminde tarım alanında yaptığı projeler ile eğitim alanında, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalar dolayısıyla Kaymakam Çam, "Şehit Kaymakam Ersin ATEŞ Üstün Hizmet Ödülüne" layık görüldü.

Mardin Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle “Mezopotamya’nın Enleri Yılın Kaymakamı” ödülünü ve “Spora Destek Veren Yılın Yerel Yöneticisi” ödülünü aldı.