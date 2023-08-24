Yeni Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirelli 'nin önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:56

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Yeni Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirelli 'ın önceki görevleri neler?

MUSTAFA DEMİRELLİ KİMDİR?

Mustafa Demirelli, 1978 yılında Sakarya ilinin Akyazı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı yerde tamamladıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 31.05.2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Bursa Valiliği Kaymakam Adaylığı görevine başladı.

2003 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayan Kaymakam Demirelli sırasıyla Bolu – Dörtdivan, Diyarbakır – Çüngüş, Sivas – İmranlı, Bolu – Göynük, Eskişehir – İnönü, Diyarbakır – Yenişehir, Balıkesir – Erdek ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 06.08.2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atandı. 28.06.2017 tarihinde Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Mustafa Demirelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Derince Kaymakamlığı'na atandı.

MUSTAFA DEMİRELLİ EVLİ Mİ?

Demirelli, evli olup, üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.