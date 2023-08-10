Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:08

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:08

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Ağrı Valisi Mustafa Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Koç hangi görevlerde bulundu?

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Mustafa Koç, 1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana - İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyü'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı - Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı – Eleşkirt Kaymakamlığı,Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığı, Konya – Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye - Düziçi ve Bursa Gürsu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayınlanan 2022/209 sayılı Valiler kararnamesiyle Kağıthane Kaymakamlığından Niğde Valiliğine atanan İlimiz Valisi Sayın Mustafa KOÇ, evli ve 3 çocuk babasıdır.