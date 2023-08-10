Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:50

Güncelleme: 10.08.2023 - 09:50

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Vali Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaymakamlık mesleğine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla;

• Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı,

• Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı,

• Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı,

• Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü,

• Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

• Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

• İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı,

• Afyonkarahisar Valiliği,

• Muş Valiliği,

• Tekirdağ Valiliği