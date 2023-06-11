Yeni Akit yazarının hedefinde AKP'li Özlem Zengin var: 'Parti bu tür arızalardan silkinmeli'

Yandaş Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı İlhan Oral, AKP'li Özlem Zengin'le ilgili "Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi “İstanbul sözleşmesini” savunacak. AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 10:43
Yeni Akit yazarının hedefinde AKP'li Özlem Zengin var: 'Parti bu tür arızalardan silkinmeli'
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AKP’li Özlem Zengin bir kez daha ‘İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik açıklamalarından dolayı hedef gösterildi. Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı İlhan Oral bugünkü yazısında "Bir toplantıda önemle üzerinde durulan bir konu hakkında şikâyetvari konuşmalar yapıldı. Eleştirel konuşmalar tepki şeklinde gelişmeye dönüştü. Hizmet ehli kardeşlerimizden biri meseleden müşteki olduğunu dile getirdi. Tepkilerin konusu, Özlem Zengin adında bir hanımefendi idi" dedi.

Oral, "Herkesin şahid olduğu gibi 'İstanbul sözleşmesini' bizzat Başkan Erdoğan kaldırdı. Bu gerçek karşısında âdeta açıkça sırıtan bir tezat vardır. Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi “İstanbul sözleşmesini” savunacak. Burada elbette açıkça sırıtan bir tezat vardır. Normal değildir. Böyle bir gelişme AK Parti'ye yutulmaz bir lokmadır. Onun için AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir. Aksi takdirde en azından yönetim ile AK Parti'ye yürekten katılarak destek veren irade arasında kırgınlık fitnesine sebep oluyor. Aslında bu tür kırgınlıklar AK Parti'yi, ittifaklara mecbur etmiştir" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin daha önce de pek çok kez aynı konuya ilişkin hedefe konmuş, sert bir şekilde eleştirilmişti. 


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