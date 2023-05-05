AKP'li Özlem Zengin: Bu kuyunun içine düşmek istemiyorum!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:47

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:50

AKP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Adayı Özlem Zengin, partisinin kadın vekilleriyle birlikte kadın gazetecilerle bir araya geldi.

"BÖYLE BAHTSIZ SÖZLEŞME GÖRMEDİM"

İstanbul Sözleşmesi üzerinden “LBGT’ye destek vermekle” eleştirildiğini söyleyen Zengin, şöyle konuştu:

"Böyle bahtsız sözleşme görmedim. Hep bir şeylerle imtihan olan sözleşme. Bu konuya girdiğiniz zaman sizi bir kuyuya atıyorlar. Müthiş bir saldırı. Herkes kendi mahallesinden konuya yaklaşıyor. Hangisini düzelteyim. Mesela nafaka kanunun hiçbir yerinde yazmıyor. Hepsine dava açıldı. Ama bütün siyasi partililerden mesaj yazanlar, kadın kolları başkanlarından telefon edenler oldu."

AKP'li Özlem, buna karşın 'parti tabanı tarafından eleştirildiği'ne yönelik ifadelere katılmadığını kaydetti.

"BÜTÜN KABAHATİM DOĞRULARI SÖYLEMEK"

"Benim için içerik meselesi bitmiştir" diyen Zengin, şöyle devam etti:

"Ben üslup ve usuldeyim. Bütün kabahatim doğruları söylemek. Olmayan bir konu üzerinden bir toplum nasıl böyle bölünür? Tek bir konu üzerinden siyaset yapılır. Doğru şekilde tartışmıyoruz. Benim oğlum var. Bu kuyunun içine düşmek istemiyorum. Başka kuyuları konuşalım artık."