'Twitter hamleleri' dikkat çekmişti: 'Sedat Peker yeniden konuşmaya başlayacak'
Gazeteci Timur Soykan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'sosyal medya kısıtlaması' getirdiği suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeniden konuşmaya başlayacağını iddia etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) “sosyal medya kısıtlaması” getirdiği Sedat Peker, dün akşam saatlerinde kendisine yönelik bazı gönderileri beğenerek hesabında paylaştı.
Öte yandan, basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur'un "Tik tak, tik tak…" paylaşımı yapmasının ardından Peker'in yeniden video çekeceği yorumları yapıldı.
Gazeteci Timur Soykan, Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Soykan, Sedat Peker'in yeniden konuşmaya başlayacağını iddia etti.
"Sedat Peker, yeniden konuşmaya başlayacak. Peker, daha önce Erdoğan'la ilgili 'helalleşme' videosu çekeceğini söylemişti. Sedat Peker, Erdoğan'la ilgili 'helalleşme' videosunu çoktan çekmiştir. Çünkü yakalansa veya Türkiye'ye iadesi yapılsa dahi bu videolar birilerinin elinde duruyordur" diyen Soykan "Peker'in elindeki en büyük kozlardan bir tanesi 'beni yakalasanız dahi bu videoları yayarım' demesi" diye konuştu.
"AKP İÇİN KORKUTUCU BİR SENARYO"
Soykan, "Falyalı'nın elinde olduğu iddia ettiği video arşivini Peker, eline geçirdiğini söylüyor. 'Deli çavuş' isimli sosyal medya hesabı Peker'in kullandığı bir hesap. Bu hesaptan daha önce yayımlanan video ile Kıbrıs Başbakanı istifa etmek zorunda kaldı. Bu durumda Peker'in yeniden konuşması AKP için korkutucu bir senaryo..." dedi.
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