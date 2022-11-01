Yeni AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir?

01 Kasım 2022 Salı, 16:05

Mahir Ünal'ın istifasıyla AKP Grup Başkanvekilliği'ne yeni getirilen isim Özlem Zengin oldu. İşte Avukat Özlem Zengin'in hayatı ve kariyeri hakkındaki ayrıntılar...

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, 9 Eylül 1969'da Tokat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zengin, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Serbest avukat olarak çalışırken medya alanında çalışmalar yürütmüş ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, Kanal 7'de yayımlanan ''Hayatın İçinden'' adlı programı hazırladı. 2012-2015 yıllarında AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yürüttü. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekili olan Zengin, Temmuz 2018 - Mart 2021 tarihleri arasında AKP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi.

ÖZEL YAŞAMI

Avukat Özlem Zengin, 3 çocuk annesidir.

ÖZLEM ZENGİN'İN KULLANDIĞI İFADELER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Instagram’dan katıldığı bir canlı yayında, “5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak. Ama 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035’ten bahsettiniz. 35 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de AKP'den önce kadının adının anılmadığını öne süren AKP'li Özlem Zengin, mecliste yaptığı konuşmada, "Ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz" iddiasında bulunmuştu.

Zengin, daha önce yaptığı açıklamalarda “Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey” demişti. Kadınların çıplak arandıklarını anlatmalarının üzerine ise Zengin, çıplak aramaya maruz kalan kadınların geç şikâyette bulunduğunu öne sürerek, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZLEM ZENGİN'İN ÖCALAN'LA İLGİLİ İFADELERİ

CHP İzmir Milletvekili Özkan, sosyal medya hesabından, "Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ı rehber edinip örnek almıyor diye kızan Özlem Zengin, AKP'nin yeni grup başkanvekili oldu" ifadeleriyle Zengin'in 2015 yılında AKP’ye yakınlığıyla bilinen A Haber yayınındaki sözlerini paylaştı. Özkan'ın paylaştığı videoda, o dönem Sevilay Yılman’ın sunduğu programda konuşan Özlem Zengin’in, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı örnek almadığı için eleştirdiği görüldü. Özlem Zengin videoda, “Selahattin Demirtaş’ın kullandığı dil, Öcalan’ın dilinden çok farklı. Kendisinin onu rehber alması lazım” ifadelerini kullandı.