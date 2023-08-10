Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:19

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Amasya Valisi Yılmaz Doruk kimdir, nereli, kaç yaşında? Yılmaz Doruk hangi görevlerde bulundu?

YILMAZ DORUK KİMDİR?

Yılmaz Doruk, 01.01.1968 tarihinde Gümüşhane Şiran İlçesinde doğdu. İlkokul öğrenimini İstanbul, ortaokul ve lise öğrenimini Kocaeli’nde tamamladı.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yılmaz DORUK, 1994-1997 yılları arasında özel sektörde çalıştı. İngiltere’de dil ve meslek eğitimi gördü. Yüksek Lisans Eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde “Türkiye’de Serbest Bölge Yönetimleri” konusunda tamamladı. Yılmaz DORUK evli ve 2 çocuk babasıdır.

Siyasi Kariyeri

1997-2000 yılları arasında Balıkesir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görev yaptıktan sonra sırasıyla;

2000-2001 yılları arasında Bursa Büyükorhan Kaymakamı,

2001-2003 yılları arasında Van Bahçesaray Kaymakamı,

2003-2006 yılları arasında Sivas Kangal Kaymakamı,

2006-2008 yılları arasında Sakarya Söğütlü Kaymakamı,

2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü,

2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı Özel Kalemi,

2014-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanı,

2018 yılında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

27.10.2018 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 26.10.2018 tarihli ve 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Artvin Valisi olarak atanmıştır.