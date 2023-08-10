Yeni Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? Osman Hacıbektaşoğlu nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:16

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:29

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın yeni valisi oldu.

OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

21 Nisan1968 tarihinde Trabzon İli Of İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Of İlçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu

1993 yılında açılan Kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. 1997 yılında kaymakamlık stajını üstün başarı ile tamamladı. Kaymakamlık stajı programı dâhilinde 1996 yılında 6 ay süre ile Aksaray Ortaköy Kaymakam vekilliği görevini yaptı. Daha sonra sırası ile Amasya Hamamözü Kaymakamlığı (1997-1999), Siirt Baykan Kaymakamlığı (1999-2001), Kars Valiliği Vali Yardımcılığı (2001-2003), Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı (2003-2006), Bitlis Tatvan Kaymakamlığı (2006-2008) ve Burdur Bucak Kaymakamlığı (2008-2013) görevlerinde bulundu.

2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

21.06.2017 tarih ve 2017/260 sayılı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atandı.

Osman Hacıbektaşoğlu 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 2020/274 sayılı kararnamesi ile Siirt Valiliğine atandı.

OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babası olan Osman Hacıbektaşoğlu, İngilizce bilmektedir.