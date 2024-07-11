Yeni araştırma yayımlandı: Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti

Yayınlanma: 11.07.2024 - 23:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 23:02

İPA verilerine göre Türkiye, 85 milyonluk nüfusuyla dünya genelinde 194 ülke arasında 18. sırada bulunuyor ve dünya nüfusunun %1,1'ini oluşturuyor. 2023 yılında dünya nüfusunun 8 milyar 45 milyon olduğu hatırlatılan İPA paylaşımında, şunlar kaydedildi: “En fazla nüfusa sahip ülke, 1,428 milyar kişi ile Hindistan oldu. Çin 1,425 milyar, ABD 340 milyon ve Endonezya 278 milyon kişiyle Hindistan’ı takip etti.”

Türkiye’deki demografik değişimlere işaret eden verilere göre, son 10 yılda 0-4 yaş arası nüfus azalırken, 65 yaş ve üzeri nüfus %48,1 artarak 8,7 milyona ulaştı. Türkiye, %10,2 yaşlı nüfus oranıyla 'çok yaşlı ülkeler' arasında yer aldı.

İSTANBUL'DA NÜFUS

İstanbul özelinde ise 0-4 yaş arası nüfus azalırken, 65 yaş ve üzeri nüfus artmaya devam ediyor. 2023 yılında İstanbul'da doğum sayısı ve doğurganlık hızı en düşük seviyeye indi.

Kayıtlara göre İstanbul'da 156,708 bebek doğdu ve doğurganlık hızı 1,20'ye geriledi.

Buğra Gökce, X hesabından yaptığı değerlendirmede, 2002 yılında genç nüfusun Türkiye için büyük bir avantaj olduğunu ancak bugün artık bu fırsat penceresinin kapanmak üzere olduğunu vurguladı.

Gökce, Türkiye'nin artık 'çok yaşlı ülkeler' kategorisinde yer aldığını ifade etti.